Ücretsiz kamplarla tarihe yolculuk

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı, geçen yıl 6 bin 300 genci ağırladı. Yılın 12 ayı hizmet sunan 220 kişi kapasiteli kamp, bu yıl ocak ve temmuz ayları arasında 4 bin 800 gence ev sahipliği yaptı. Kampa son olarak Trabzon ve Antalya'dan gelen 80 genç katıldı. Gençler, Hasankeyf ilçesinde İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Er-Rızk Camisi, Hasankeyf Müzesi gibi tarihi yapıları ziyaret etti, Ilısu Baraj Gölü'nde katıldıkları tekne turlarıyla kanyonları ve Hasankeyf Kalesi'ni görme imkanı buldu. Hasankeyf'in yanı sıra Batman kent merkezi ile Mardin'in Midyat ilçesini gezen gençler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerine kurulan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'nü de ziyaret etti.

BAKANLIĞA TEŞEKKÜR ETTİLER

Kampa katılan gençlerden Aslı Namal, Antalya'nın Alanya ilçesinden geldiğini, kampta güzel vakit geçirdiğini söyledi. Namal, "İlk defa gençlik kampına geldim. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere böyle ücretsiz kamplar düzenlemesi çok güzel. Batman'ın bu kadar güzel bir yer olduğunu gerçekten bilmiyordum. İleride çocuklarıma da göstermek isteyeceğim bir şehir. Bu imkan için teşekkür ederiz" dedi. Antalya'dan gelen Tuba Demir de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen birçok kampa katıldığını dile getirerek, gençleri kültür ve medeniyet kamplarına katılmaya davet etti. Demir, "Burada yaklaşık 12 bin yıllık tarihe şahit oluyoruz. Her köşesi tarih kokan bir memleket. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Medeniyetlerin yaşadığı yerleri görmek güzel bir deneyim oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz" diye konuştu. Kampa Trabzon'dan katılan Büşra Ören ise Hasankeyf'in tarihi değerlerini görme fırsatı bulduğunu belirterek, çok keyifli anlar yaşadıklarını, çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

GENÇLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk şunları kaydetti: "Burası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk gençlik kampı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençler Hasankeyf'e ve kampımıza hayran kalıyor. Kampa gelen gençlere hem Hasankeyf'i gezdirme hem de Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtma fırsatımız oluyor"