Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi toplam 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sunulduğunu, desteğin artabileceğini açıkladı. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine cevap veren Tekin, taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik uygulamalar kapsamında ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu hatırlattı. Tekin, "Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerin taşıma yoluyla okullara erişimi sağlanırken, bu öğrencilere öğle yemeği de veriliyor. Buna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında 820 bin 797 öğrenci ücretsiz öğle yemeğinden yararlandı. Taşıma merkezi okullarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri de dikkate alınarak belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz öğle yemeği sunuldu. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler de bu destekten faydalanıyor. 2025 itibarıyla 80 ildeki bin 686 özel eğitim okulunda yaklaşık 52 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor" dedi.

KESİNTİSİZ HİZMET

Tekin, "Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla genel bütçe ödeneğiyle karşılanan yarım yatılılık kapsamında da mutfak ve yemekhane imkanları uygun olan 81 ildeki 498 okul ve 644 pansiyonda uygulanan ücretsiz yemek hizmetinden 83 bin öğrenci yararlanıyor" dedi.

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