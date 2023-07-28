Haberler Yaşam Haberleri Uçurtma Müzesi Nerede? Uçurtma Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:02 Son Güncelleme: 28.7.2023 10:02

Uçurtma Müzesi Nerede? Uçurtma Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Uçurtma Müzesi nerede sorusu, özellikle çocukların merak ettiği bir konudur. Müze, çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgi ile dolaştığı bir mekândır. Uçurtma müzesine nasıl gidilir gibi sorular araştırıldığında ulaşımın son derece pratik olduğunu görürsünüz. Uçurtma Müzesi giriş ücreti ne kadar, müzeye giriş esnasında müze kart geçiyor mu gibi sorular da ziyaretçiler tarafından merak edilmektedir.

Uçurtma Müzesi Nerede? Uçurtma Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Uçurtma Müzesi nerede ve buraya nasıl gidilir gibi sorular, çocuğu ile eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Müze, ulaşımın da son derece pratik olduğu bir konumda yer almaktadır. Müzeye giden çocukların son derece mutlu şekilde buradan ayrıldıkları gözlemlenir. Uçurtma Müzesi giriş ücreti ne kadar veya müze kart geçiyor mu gibi sorular da ziyaret öncesi araştırılan konular arasındadır.

Uçurtma Müzesi Nerede?

Uçurtma Müzesi, adından da anlaşılacağı gibi içerisinde binlerce uçurtmanın bulunduğu bir mekândır. Söz konusu müze, aynı zamanda ülkemizin ilk ve tek uçurtma müzesi olma özelliğini de taşımaktadır. Müze, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde konuşludur. Aziz Mahmut Hüdai Caddesinde bulunan müze, 09:00'da açılır, 17:00'da da kapatılır. İstanbul iline geldiğinizde, toplu taşıma araçlarından istifade ile kolay bir şekilde Uçurtma Müzesi'ne gidebilirsiniz. Müzeyi dolaşmak için 1 saatlik zaman ayırmanız yeterli olacaktır. Müzede bulunduğunuz süre içerisinde, uçurtma yapımı için atölyelerdeki aktivitelere de atılabilirsiniz.

Uçurtma Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Uçurtma Müzesi ziyareti planlayanlar, müzeye giriş ücretini de merak ederler. Müzeye giriş ücreti her yıl güncellenmekte olup 2023 yılı için bu ücret 30 TL olarak belirlenmiştir. Müzelere giriş için kullanılan müze kartlar bahse konu müzede geçerli değildir. Müzeye giriş için belirlenen ücret, müzedeki aktivitelerde harcanan malzemelerin bedeli olarak ziyaretçilerden alınmaktadır. Müzenin işletmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğündedir.

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Uçurtma Müzesi Nerede? Uçurtma Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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