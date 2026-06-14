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Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:38

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Kaza Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık Köyü’nde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti
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Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki kamyonet sürücüsünün sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#ARDEŞEN

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Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti
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