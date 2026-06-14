Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki kamyonet sürücüsünün sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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