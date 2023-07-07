Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti evlilik teklifi için çıkmışlar... Son fotoğraflarına Sabah ulaştı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan Polente Burnu'nda dün gece İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da Tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı N.G. ile tatil için geçtiğimiz hafta Bozcaada'da bir otele yerleşti.

EVLENME TEKLİFİ İÇİN ÇIKTILAR

Bozcaada'da güze bir tatil geçiren çift, evlilik planları da yapıyordu. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen N.G. iddiaya göre bu teklif için Bozcaada'nın gün batımının en güzel seyredileceği yerlerinden biri olan Polente Burnu'nu seçti. N.G., sürpriz evlilik teklifi için kız arkadaşı Yeşim Demir'e o bölgede piknik yapmayı teklif etti.

Bir gün önceden tüm hazırlıkları yapan çift, dün ikindi saatlerinde burna geldi. Birlikte rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre bir taraftan da alkol almaya başladı.

ÇIĞLIĞA KOŞTU

Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen N.G. biranda çığlık sesini duydu. Çığlığın geldiği yöne koştuğunda Demir'in 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştüğünü fark etti.

112'Yİ ARADI

Hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya bilgi veren N.G. kız Arkadaşının yanına inmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplere uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek, yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"EVLENECEKTİK"

Jandarma tarafından ilk ifadesi alınmak üzere karakola götürülen N.G., "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istiyordum. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Biraz alkol aldık. Her şey biranda oldu. Dengesini kaybedip aşağıya düştü. Hemen 112'yi aradım" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.