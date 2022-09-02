Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları: Uçuş Planı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Uçuş Planı filmi Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Senaristliğini Billy Ray ve Terry Hayes'ın yaptığı film eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Kyle Pratt ve kızının hikayesini anlatıyor. Karşı karşıya kaldığı komplo nedeniyle gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Kyle aslında aklını kaçırdığını düşünse de filmin ilerleyen sahnelerinde her şey kendiliğinden çözülecek. Peki; Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları kimler?
UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU
Eşinin ölümünden sonra zor günler içeren Kyle Pratt kızı ile beraber bir yolculuğa çıkar. Son derece modern bir jet uçakta geçen bu yolculuk sırasında küçük kızı aniden kaybolur. Çıldırma noktasına gelen kadın kızını hiçbir yerde bulamaz. Üstelik hosteslerden bazıları seyahati boyunca yalnız olduğunu ve uçak listesinde kızının adına benzer bir kayıt olmadığını söylerler.
Kyle gerçekten aklını mı kaçırmaktadır yoksa uçaktaki herkesin dahil olduğu bir komplo ile karşı karşıya mıdır? Genç kadının cevaplaması gereken kocaman bir soru işareti bütün gizemiyle onu beklemektedir.
UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Robert Schwentke'nin yaptığı 'Uçuş Planı' filminin oyuncu kadrosunda; Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Matt Bomer gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; Billy Ray, Peter A. Dowling kaleme aldı.
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Matt Bomer
Tür: Gerilim, Dram, Aksiyon
Ülke: 2005 / ABD