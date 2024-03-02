Ucuz arsa hevesi pahalıya patladı

İstanbul'da yaşayan Halit Ş, Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesinde bulunan ve Milli Emlak uhdesindeki bir arsayı almak istedi. Ancak bazı sorunlarla karşılaştı. Halit Ş'nin tanıdıkları aracılığıyla tanıştığı Hafiye M. adlı kadın, Halit Ş'ye, Milli Emlak'ta ve Belediye'de tanıdıkları olduğunu, arsanın alımıyla ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Hafiye M'ye güvenerek vekalet veren Halit Ş, işlemler için farklı zamanlarda toplam 177 bin lira da para verdi. Aradan geçen zamana rağmen arsadan da paradan da haber alamayan adam, Hafiye M'den parasını istedi. Ancak Hafiye M. para almadığını ileri sürdü. Halit Ş, şaşkınlık yaşarken ikinci şoku Hafiye M'nin eşi Murat M. yaşattı. Halit Ş'yi arayan Murat M, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla "Sen benim eşimi arayıp nasıl rahatsız edersin, seni kurşun manyağı yaparım" diyerek tehdit etti. Yaşananların üzerine karakola giden Halit Ş, Hafiye M. ve eşi Murat M'den şikayetçi oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan karı-koca dolandırıcılık ve tehdit suçlarından ceza aldı. Hafiye M'ye 5 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası, Murat M. ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.