Üçüz atletler başarıdan başarıya koşuyor

Erzurum'da tek yumurta üçüzü olup, atletizm dalında çeşitli yarışmalara katılan 15 yaşındaki Mert, Yusuf ve Ömer Aslan kardeşler 2.5 yılda birçok madalya kazandı. Hem bölgesel hem de ulusal yarışmalarda başarılar elde eden üçüz kardeşler, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce de 2023'ün en başarılı sporcuları olarak ödüllendirildi. Sporcu arkadaşları tarafından 'efsane üçlü' olarak tanınan üçüz kardeşler, bundan sonra da birlikte çalışıp, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek istiyor. Aşkale ilçesinde yaşayan İmran-Ayhan Aslan çiftinin tek yumurta üçüzleri olarak dünyaya gelen evlatları sportif alandaki başarılarıyla göz dolduruyor. Üçüz sporcuların hedefi ülkemize atletizm alanında uluslararası başarılar kazandırmak.