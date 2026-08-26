Ucuz ev ilanıyla 25 milyonluk vurgun

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; kimi evini, arabasını satarak, kimi kredi çekerek ev alma hayali kuran 30 vatandaşın toplam mağduriyetinin 25 milyon liradan fazla olduğu belirlendi.

HAYALLERİYLE OYNADILAR

Soruşturmada nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından arannan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAPORAYI VERMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifadeye gelen mağdurlardan 55 yaşındaki Fatma Balaban; "Kapıcı dairesinde oturuyoruz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş, gittik, baktık. 2-3 ev gösterdiler, birini beğendik. 200 bin lira kapora istediler. O gün 'Şöyle olurböyle olur' diyerek büyülediler bizi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. 200 bin lira kaporayı oğluma attırdım bankadan. Sonra bana kredi çektirecek oldular. '

Bana kredi çıkmaz, gelirim yok, emekli değilim' dedim. 'Çıkartırız, bankalarda adamlarımız var. Sen yeter ki iste' dediler ama kredi çıkmadı. 3 ay sonra kaporamı istemeye gittim. 'Paran elinde hazırsa aynı dairenin bir üstünü sana vereceğiz. Bugün 3'te tapu elinde olur' dedi" şeklinde konuştu. O sırada yanında ziynet eşyaları bulunduğunu belirten Balaban; "Onun bildiği kuyumcuya gittik, bozdurduk. Annem de yoğun bakımdaydı. Aklım annemde, evi fare basmıştı. O evden bir an önce kurtulmak için çare arıyordum yani, çaresizliğimden faydalandılar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör