UEFA Avrupa Ligi Finali için İstanbul’da dev organizasyon planı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2026 yılı Ocak ayı 2'nci meclis oturumu Fatih Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali için önemli bir karar alındı.

İBB Meclisinde oy birliği ile alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) organizasyon planlaması doğrultusunda alınan kararlarla, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da güvenli, düzenli ve erişilebilir şekilde oynanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ulaşım, güvenlik, sağlık, çevre düzenlemesi ve taraftar alanlarına yönelik çok sayıda başlıkta düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

FİNAL GÜNÜ TARAFTARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Mecliste alınan karara göre, maç bileti bulunan taraftarlar final günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplu ulaşım hatlarından ücretsiz faydalanabilecek. Akreditasyon kartı bulunan görevlilere ise belirlenen tarihler arasında geçerli olacak şekilde, abonman hatlarında ücretsiz geçiş hakkı tanıyan İstanbulkart verilmesi planlandı. Bu kartların kullanımına ilişkin hak ediş ödemelerinin ilgili birimlerce karşılanması karara bağlandı.

STADYUM ÇEVRESİ VE YAYA DÜZENLEMELERİ

Final organizasyonu kapsamında Beşiktaş Stadı çevresinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Stadyuma yaya ulaşımı için yürüyüş yolları düzenlenecek, yönlendirici levha ve haritalar yerleştirilecek. Kaldırım ve rampaların yenilenmesiyle engelli taraftarların erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

TARAFTAR TOPLANMA ALANLARI BELİRLENDİ

Beşiktaş Meydanı ve Taksim Meydanı, taraftarların toplanma alanları olarak planlandı. Karaköy Sahil Parkı ise taraftar festivali alanı olarak kullanılacak. Bu alanlarda çevre düzenlemeleri yapılacak, ihtiyaç halinde portatif tuvaletler ve ilave çöp konteynerleri kurulacak.

GÜVENLİK VE ACİL MÜDAHALE TEDBİRLERİ

Stadyum içi ve çevresi ile etkinlik alanlarında itfaiye, sağlık ve acil müdahale ekipleri görevlendirilecek. Zabıta ve güvenlik birimleri, emniyet güçleriyle koordinasyon içinde sahte ürün satışı, karaborsa, seyyar satıcılar ve izinsiz faaliyetlere karşı denetimlerini artıracak.

TRAFİK VE BİLGİLENDİRME PLANLAMASI

Final haftasında stadyuma ulaşan güzergâhlarda yol düzenlemeleri ve gerekli görülen noktalarda geçici kapamalar uygulanacak. Taraftarların bilgilendirilmesi amacıyla dijital platformlar üzerinden Türkçe ve İngilizce duyurular yapılacak, stadyum çevresinde mobil LED ekranlar kullanılacak.

ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE UYGULAMALARI

UEFA standartları doğrultusunda, stadyum ve etkinlik alanlarında oluşacak atıkların ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Atıkların belirlenen zaman dilimlerinde planlı şekilde alandan uzaklaştırılması sağlanacak.

HAVALİMANLARINDAN ŞEHİR MERKEZİNE KOORDİNASYON

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gelecek taraftarların şehir merkezine ulaşımı için metro ve otobüs hatlarında özel planlama yapılacak. Havalimanlarında bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla mihmandar personel görevlendirilmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.