Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 28.8.2025 09:13 Son Güncelleme: 28.8.2025 09:15

Devler Liginde Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Lig kurası öncesinde torbalar ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri izlenirken sarı lacivertli taraftar olası rakip takımları şimdiden araştırıyor. Öte yandan Samsunpor da Panathinaikos'u elemesi halinde ilk kez ligin grup aşamasında boy gösterecek. Peki; 2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kurası eşleşmeler için bekleniyor. Fenerbahçe'nin rakibinin ortaya çıkacağı kura için ekran başında yerler alınıyor. Play-off turlarınının tamamlanmasıyla birlikte tam anlamıyla netleşecek torbalarda takımlar yerini almaya başladı. Sarı lacivertli temsilcimiz toplamda 8 maça çıkarak son 16 biletini almaya çalışacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi lig aşamasına direkt katılacak.

Kuranın TRT Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

28 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak play-off turları ile netleşecek torbalarda yerini alan takımlar şöyle:

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin lig aşamasına kaldığı kesinleşen 24 muhtemel rakibi şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak.

