UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kurası eşleşmeler için bekleniyor. Fenerbahçe'nin rakibinin ortaya çıkacağı kura için ekran başında yerler alınıyor. Play-off turlarınının tamamlanmasıyla birlikte tam anlamıyla netleşecek torbalarda takımlar yerini almaya başladı. Sarı lacivertli temsilcimiz toplamda 8 maça çıkarak son 16 biletini almaya çalışacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi lig aşamasına direkt katılacak.
Kuranın TRT Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.
28 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak play-off turları ile netleşecek torbalarda yerini alan takımlar şöyle:
Fenerbahçe'nin lig aşamasına kaldığı kesinleşen 24 muhtemel rakibi şöyle:
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann