UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kurası eşleşmeler için bekleniyor. Fenerbahçe'nin rakibinin ortaya çıkacağı kura için ekran başında yerler alınıyor. Play-off turlarınının tamamlanmasıyla birlikte tam anlamıyla netleşecek torbalarda takımlar yerini almaya başladı. Sarı lacivertli temsilcimiz toplamda 8 maça çıkarak son 16 biletini almaya çalışacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?