UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da oynanacak Aston Villa maçı öncesinde puan tablosunda 14. sırada yer alıyor. Avrupa arenasında önceki maçlarda alınan sonuçlarla gerileyen sarı-lacivertliler, Aston Villa karşılaşmasıyla birlikte puan durumunu yukarı taşımayı hedefliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki güncel puan durumu.
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
|Rank
|Club
|Pts
|1
|Lyon
|15
|2
|Midtjylland
|15
|3
|Aston Villa
|15
|4
|Real Betis
|14
|5
|SC Freiburg
|14
|6
|Ferencváros
|14
|7
|Braga
|13
|8
|Porto
|13
|9
|VfB Stuttgart
|12
|10
|Roma
|12
|11
|Nottm Forest
|11
|12
|Fenerbahçe
|11
|13
|Bologna
|11
|14
|Viktoria Plzeň
|10
|15
|Panathinaikos
|10
|16
|Genk
|10
|17
|Crvena zvezda
|10
|18
|PAOK
|9
|19
|Celta Vigo
|9
|20
|LOSC
|9
|21
|Young Boys
|9
|22
|Brann
|8
|23
|Ludogorets
|7
|24
|Celtic
|7
|25
|Dinamo Zagreb
|7
|26
|Basel
|6
|27
|FCSB
|6
|28
|Go Ahead Eagles
|6
|29
|SK Sturm Graz
|4
|30
|Feyenoord
|3
|31
|RB Salzburg
|3
|32
|Utrecht
|1
|33
|Rangers
|1
|34
|Malmö
|1
|35
|M. Tel-Aviv
|1
|36
|Nice
|0