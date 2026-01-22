Haberler Yaşam Haberleri UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 09:37

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, 22 Ocak 2026’da sahasında Aston Villa’yı konuk edecek. Avrupa’daki mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, bu maçla grup sıralamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Maç öncesi UEFA Avrupa Ligi puan tablosunda orta sıralarda yer alan Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle önemli bir galibiyet peşinde olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var?
  • ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da oynanacak Aston Villa maçı öncesinde puan tablosunda 14. sırada yer alıyor. Avrupa arenasında önceki maçlarda alınan sonuçlarla gerileyen sarı-lacivertliler, Aston Villa karşılaşmasıyla birlikte puan durumunu yukarı taşımayı hedefliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki güncel puan durumu.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Rank Club Pts
1 Lyon 15
2 Midtjylland 15
3 Aston Villa 15
4 Real Betis 14
5 SC Freiburg 14
6 Ferencváros 14
7 Braga 13
8 Porto 13
9 VfB Stuttgart 12
10 Roma 12
11 Nottm Forest 11
12 Fenerbahçe 11
13 Bologna 11
14 Viktoria Plzeň 10
15 Panathinaikos 10
16 Genk 10
17 Crvena zvezda 10
18 PAOK 9
19 Celta Vigo 9
20 LOSC 9
21 Young Boys 9
22 Brann 8
23 Ludogorets 7
24 Celtic 7
25 Dinamo Zagreb 7
26 Basel 6
27 FCSB 6
28 Go Ahead Eagles 6
29 SK Sturm Graz 4
30 Feyenoord 3
31 RB Salzburg 3
32 Utrecht 1
33 Rangers 1
34 Malmö 1
35 M. Tel-Aviv 1
36 Nice 0

FENERBAHÇE'NİN PUANI KAÇ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12. sırada yer alıyor ve 11 puana sahip. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026'da oynayacağı Aston Villa maçıyla birlikte puanını yükseltmeyi hedefliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz