Haberler Yaşam Haberleri UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Samsunspor'un rakipleri belli oluyor!
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan zirveye tırmanıyor! Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Samsunspor’un rakibi, yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025/26 sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverler, temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki rakiplerinin netleşeceği kura çekimini merakla bekliyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA tarafından açıklanan takvime göre, 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü yapılacak. Futbolseverler, bu tarihte takımların rakiplerini öğrenebilecek.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, TRT Spor ve UEFA TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek

KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. torba: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Warszawa

2. torba: Sparta Praha, Dinamo Kive, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

3. torba: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Bialystok, Celje, Rijeka

4. torba: Mostar, Lincoln Red Imps, Kups, AEK, Aberdeen, Drita

5. torba: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow Czestochowa, AEK Larnaca, Shkendija

6. torba: Hacken, Lausanne-Sport, U. Craiova, Hamrun Spartans, Noah, shelbourne

