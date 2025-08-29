UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Samsunspor’un rakipleri belli oluyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025/26 sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverler, temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki rakiplerinin netleşeceği kura çekimini merakla bekliyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA tarafından açıklanan takvime göre, 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü yapılacak. Futbolseverler, bu tarihte takımların rakiplerini öğrenebilecek.
KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. torba: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Warszawa
2. torba: Sparta Praha, Dinamo Kive, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
3. torba: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Bialystok, Celje, Rijeka
4. torba: Mostar, Lincoln Red Imps, Kups, AEK, Aberdeen, Drita
5. torba: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow Czestochowa, AEK Larnaca, Shkendija
6. torba: Hacken, Lausanne-Sport, U. Craiova, Hamrun Spartans, Noah, shelbourne