UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Samsunspor’un rakipleri belli oluyor!

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre, 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü yapılacak. Futbolseverler, bu tarihte takımların rakiplerini öğrenebilecek.