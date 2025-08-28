Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 11:02

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Kura saati ile birlikte ekran başına geçecek futbolseverler, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri ile lig aşaması eşleşmelerini öğrenecek. 36 takımın yer alacağı kuraya sarı kırmızılılar 4. torbadan katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi, ne zaman, saat kaçta, UEFA kurası hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS kurasını takip edebileceğiniz o kanal!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek. Her torbadan 2 takımla karşılaşacak ve toplamda 8 maç oynayacak temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri için heyecan dorukta. Devler Ligi kurasının saati ve canlı yayın kanalı taraftarın gündeminde yer alıyor. İşte, UEFA kura çekimi canlı izle ekranı:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda Benfica'ya elenmesi ardından ligde tek temsilci olarak kalan Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı UEFA kurası torbaları ile muhtemel rakipler de netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. UEFA kura çekimi canlı izle ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

Kuraya katılan 36 takımdan her biri için 8 rakip çekilecek. Karşılaşmaların dördü evde dördü deplasmanda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü kuranın ardından en kısa sürede açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz