UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek. Her torbadan 2 takımla karşılaşacak ve toplamda 8 maç oynayacak temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri için heyecan dorukta. Devler Ligi kurasının saati ve canlı yayın kanalı taraftarın gündeminde yer alıyor. İşte, UEFA kura çekimi canlı izle ekranı:
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda Benfica'ya elenmesi ardından ligde tek temsilci olarak kalan Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı UEFA kurası torbaları ile muhtemel rakipler de netleşti.
1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.
Kuraya katılan 36 takımdan her biri için 8 rakip çekilecek. Karşılaşmaların dördü evde dördü deplasmanda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü kuranın ardından en kısa sürede açıklanacak.