UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA kurası ile Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek. Her torbadan 2 takımla karşılaşacak ve toplamda 8 maç oynayacak temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri için heyecan dorukta. Devler Ligi kurasının saati ve canlı yayın kanalı taraftarın gündeminde yer alıyor. İşte, UEFA kura çekimi canlı izle ekranı: