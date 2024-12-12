UEFA ülke puanı 12 Aralık 2024: Fenerbahçe sonrası gözler Galatasaray ve Beşiktaş’ta! Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin yeri

UEFA ülke puanı güncel sıralamasında ilk 10'da yer alan Türkiye yükselmek için temsilcilerinin alacağı galibiyetleri bekliyor. Dünyada futbolseverlerin takibinde olan ülkeler sıralamasında İngiltere hala lider konumda. Bu noktada Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarına odaklanıldı. İşte, ülke puanı sıralaması...
UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!
8 maçlık seride UEFA Avrupa Ligi 6. maçları oynanıyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ile 11 Aralık günü oynanan karşılaşmasından 2-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Malmö ile Beşiktaş da Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü maça çıkacak.
İşte, güncel ülke puanı