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Giriş Tarihi: 12.12.2024 11:43

UEFA ülke puanı 12 Aralık 2024: Fenerbahçe sonrası gözler Galatasaray ve Beşiktaş'ta! Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri

UEFA Avrupa Ligi 6. karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası gözler Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarına çevrildi. Alınacak galibiyet veya beraberlikten etkilenecek UEFA ülke puanı 12 Aralık 2024 tarihi ile takip ediliyor. A Milli Takımın uluslararası liglerde yerini belirleyecek önemli sıralama Türkiye'nin Çekya mücadelesi ile yakın mercek altında. İşte, güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri ve puanı...

UEFA ülke puanı 12 Aralık 2024: Fenerbahçe sonrası gözler Galatasaray ve Beşiktaş’ta! Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin yeri

UEFA ülke puanı güncel sıralamasında ilk 10'da yer alan Türkiye yükselmek için temsilcilerinin alacağı galibiyetleri bekliyor. Dünyada futbolseverlerin takibinde olan ülkeler sıralamasında İngiltere hala lider konumda. Bu noktada Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarına odaklanıldı. İşte, ülke puanı sıralaması...

UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!

8 maçlık seride UEFA Avrupa Ligi 6. maçları oynanıyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ile 11 Aralık günü oynanan karşılaşmasından 2-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Malmö ile Beşiktaş da Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü maça çıkacak.

İşte, güncel ülke puanı

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı bir ülkeye ait takımların aldıkları galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle değişim gösteriyor. Türkiye ilk 10'da yer alıyor ve Çekya ile puan mücadelesi veriyor.

İşte, güncel sıralama:

1- İngiltere 98,249

2- İtalya 86,106

3- İspanya 81,168

4- Almanya 78,035

5- Fransa 64,665

6- Hollanda 59,566

7- Portekiz 56,691

8- Belçika 50,200

9- Çekya 41,850

10- Türkiye 40,100

11- Avusturya 33,675

12- Norveç 33,250

13- Yunanistan 32,500

14- İskoçya 32,100

15- İsviçre 31,775

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UEFA ülke puanı 12 Aralık 2024: Fenerbahçe sonrası gözler Galatasaray ve Beşiktaş'ta! Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri
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