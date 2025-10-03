Haberler Yaşam Haberleri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-26: Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi zaferi ardından Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 14:58

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-26: Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi zaferi ardından Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde aldıkları sonuçlara göre şekillenen Türkiye’nin UEFA ülke puanına bu hafta Galatasaray, Liverpool’u 1-0 yenerek, Fenerbahçe de Nice karşısında aldığı 2-1 galibiyetle ve Samsunspor 1-0 zaferiyle önemli bir katkı sağladı. Bu maçların ardından ülke puan sıralamasında değişim yaşandı ve Türkiye, Avrupa arenalarında daha güçlü bir konuma yaklaştı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması son durum…

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin başarılı performansları, UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleriyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında pozisyon yükseltti. Bu gelişme, önümüzdeki yıllarda kulüplerimize verilecek kontenjanlarda da etkili olabilecek. Hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi'ndeki galibiyetlerin ülke puanına yansıması oldukça kritik.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DAN ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin ülke puan sistemine pozitif katkı sağladı. Fenerbahçe'nin Nice karşısındaki galibiyeti de UEFA ülke puanında ivme kazandıran diğer önemli gelişme oldu.

Ardından Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor'un 1-0'lık galibiyeti haftayı zaferle bitiren son adım oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerle puanını 44.800'e getirdi. Böylece Çek Cumhuriyeti ile fark açılmış oldu. İşte, güncel ülke puanı sıralaması:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE | 97.560

2- İTALYA | 86.801

3- İSPANYA | 80.953

4- ALMANYA | 77.258

5- FRANSA | 70.390

6- HOLLANDA | 62. 366

7- PORTEKİZ | 59.466

8- BELÇİKA | 56.150

9- TÜRKİYE | 44.800

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 41.500

