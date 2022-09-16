Haberler Yaşam Haberleri UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan'ı geçtik!
Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:13 Son Güncelleme: 16.9.2022 09:14

UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan'ı geçtik!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir dün akşam gruplarındaki 2. maçlarına çıktı. Temsilcilerimiz son derece kritik olan maçlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Oldukça iyi sonuçlar elde edilen gece sonunda Türkiye’nin puan sıralaması da değişti. Peki, UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı sıralaması ne oldu? İşte detaylar.

UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan’ı geçtik!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci hafta maçları, 15 Eylül Perşembe akşamı oynanan maçlar ile tamamlandı. Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, maçlardan galip ayrılırken Fenerbahçe ise Rennes deplasmanından 1 puanla döndü. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişti. Peki, UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı sıralaması ne oldu? İşte UEFA maçları sonrası Türkiye'nin sıralaması ve detaylar...

ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ!

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor. İkinci hafta maçları sonucunda 3 temsilcimiz kazanırken biri de berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişti.

Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'le 400'er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazanan Türkiye, sıralamada bir basamak yükseldi. Toplamda 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19. sıraya yerleştik.

Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

FIRTINA'DAN KRİTİK ZAFER!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında Trabzonspor, Kızılyıldız le karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 puanı aldı.

BİR GALİBİYET DE TURUNCU LACİVERTLİ TAKIMDAN!

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

BERABERLİK!

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı.

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UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan'ı geçtik!
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