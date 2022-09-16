UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan’ı geçtik!

ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ!

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor. İkinci hafta maçları sonucunda 3 temsilcimiz kazanırken biri de berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişti.

Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'le 400'er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazanan Türkiye, sıralamada bir basamak yükseldi. Toplamda 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19. sıraya yerleştik.

Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım