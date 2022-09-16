UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada? Yunanistan’ı geçtik!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci hafta maçları, 15 Eylül Perşembe akşamı oynanan maçlar ile tamamlandı. Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, maçlardan galip ayrılırken Fenerbahçe ise Rennes deplasmanından 1 puanla döndü. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişti. Peki, UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı sıralaması ne oldu? İşte UEFA maçları sonrası Türkiye'nin sıralaması ve detaylar...
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor. İkinci hafta maçları sonucunda 3 temsilcimiz kazanırken biri de berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişti.
Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'le 400'er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazanan Türkiye, sıralamada bir basamak yükseldi. Toplamda 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19. sıraya yerleştik.
Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;
15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım
16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok
17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım
18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım
19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım
20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı.