Ufak bir dikkat hayat kurtarıyor

Mart ayı, tüm dünyada Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Bu kapsamda uzmanlar, erken teşhisin hayati önemine dikkat çekerek, düzenli tarama testlerinin kansere karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu vurguluyor.

KOLOREKTAL KANSER NEDİR?

Kanser taramalarının ve erken teşhisin önemine vurgu yapan Manisa Şehir Hastanesi hekimi Gastroenteroloji Cerrahi Hekimi Doç. Dr. Serdar Öter "Kolorektal kanser, kalın bağırsak (kolon) ve rektumda gelişen kanser türlerini kapsıyor. Dünya genelinde en yaygın görülen kanser türlerinden biri olan kolorektal kanser hem erkekleri hem de kadınları etkileyebiliyor. Ancak erken teşhisle büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık" diye konuştu. Risk faktörlerine dikkat çeken Doç. Dr. Öter, Kolorektal kanserin gelişiminde bazı risk faktörleri öne çıktığını söylüyor. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin, aile öyküsünde kolorektal kanser bulunanların, sağlıksız beslenenlerin, obezite sorunu yaşayanların ve sigara-alkol tüketenlerin risk grubunda olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzun süreli inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn, ülseratif kolit gibi) da riski artırdığını hatırlatıyor.

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Kolorektal kanser bazen hiçbir belirti vermeden de ilerleyebileceğini ancak şu belirtilere dikkat etmek gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Öter "Dışkıda kan görülmesi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (uzun süren kabızlık veya ishal), açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı ve şişkinlik, dışkılama sonrası tam boşalmama hissi gibi belirtileri kendinde fark eden her bireyin vakit kaybetmeden bir doktora danışması gereklidir. Kolorektal kanserin erken teşhisi için tarama testleri çok önemlidir. 50 yaşından itibaren herkesin düzenli olarak kolonoskopi yaptırması önerilir. Ancak ailesinde kolorektal kanser öyküsü olanlar veya diğer risk faktörlerine sahip kişiler daha erken yaşlarda taramaya başlamalıdır. Kolonoskopi sadece bir test değil, aynı zamanda bir koruyucu önlemdir. Çünkü tarama sırasında tespit edilen polipler kanserleşmeden önce alınabilir" diye konuştu.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Kolorektal kanser, farkındalık ve düzenli taramalar sayesinde önlenebilir ve erken teşhisle tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Unutmayalım ki sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı bir yaşamın temelidir, ifadelerini kaydeden Gastroenteroloji Cerrahi Hekimi Doç. Dr. Serdar Öter, Sağlıklı Bir Yaşam ve Kolorektal kanser riskini azaltmak için şu yaşam tarzı değişikliklerini önerdi:

Lif açısından zengin beslenmek (sebze, meyve, tam tahıllar)

Düzenli egzersiz yapmak

Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak

İdeal kiloyu korumak

Yeterli miktarda su tüketmek