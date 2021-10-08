Uğur Emre hayata tutunamadı

Gaziantep'in bisikleti ile yaya geçidinden geçerken, geri geri gelen bir jipin altında kalan Uğur Emre Dalkılıç, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşam mücadelesini kaybetti.



3 Ekim Pazar günü Osmangazi Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Vehbi Dinçerler Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, 34 BDR 422 plakalı lüks araç yolda aniden durduktan sonra geri geri giderek bisikletiyle yaya geçidinden geçen 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Uğur Emre Dalkılıç'a ilk müdahaleyi bir veteriner hekim yaparken, araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.



Ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Uğur Emre Dalkılıç'ın beyin kanaması sebebiyle kafatasında kırıklar oluşmuştu. Hastanede tedavisi devam eden Uğur Emre, kazanın 6. gününde yaşamını yitirdi. Gaziantep Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Bestami Dalkılıç ile öğretmen Nihal Dalkılıç'ın ilk çocukları olan Uğur Emre'nin ölümüne neden olan kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Ahmet Alagöz, Emniyette yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.