UKOME kararına rağmen yok: Maltepe TOKİ konutlarında İBB kaynaklı ulaşım çilesi büyüyor!

"7. ETAP TEPEDE, YAŞLISI DA ENGELLİSİ DE MAĞDUR"

Bölgedeki fiziki şartlara dikkat çeken Birinci Etap hak sahibi Gökmen Yavuz, "Toplam burada 4.100 hak sahibi var. Şubat ayından beri teslimler başladı. Bir ulaşım sorunumuz var. Toplam 7 etap var. 7. etap da tepede. Minibüs duraklarına kadar yarım saatlik bir mesafe var. O mesafe süresinde insanlar tabii burada yaşlısı var, engellisi var; her türlü sıkıntı çekiyorlar. Ne otobüs ne minibüs var. Ulaşımın gelmesi, insanların mağduriyetten kurtulması gerekiyor. Sesimizi artık yetkililer duysun. Buraya bir an evvel ulaşımı sağlasınlar. Otobüs, minibüs seferlerini koysunlar. İnsanlar da mağdur olmasınlar" dedi.