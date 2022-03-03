"Ukranya'da hayalarımız enkaz altında kaldı"

Şanlıurfa'dan Ukrayna'daki okumayan giden öğrenciler, Rusya'nın başlattığı savaşla zor günler yaşıyor. Türkiye'nin girişimiyle öğrenciler yurda dönmeye başladı. Türk vatandaşları için tahsis edilen bir tren ile yola çıkan Ukranya'nın Harkov şehrinde tıp okuyan Sultan Dikeç, Şanlıurfa'da bulunan ailesine kavuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşan aileler büyük sevinç yaşıyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkov kentinden kara yoluyla 3 günlük bir yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yapan tıp fakültesi öğrencisi Sultan Dikeç, Şanlıurfa'daki ailesine kavuştu.

Savaş çıktıktan sonra Harkov'da yaşadıklarını anlatan Dikeç, "Biz çıktıktan 24 saat sonra hem yurt hem üniversite bombalandı. Korkunç zamanlardı. Çok şükür aileme kavuştum'' dedi.

Öğlen saatlerinde İstanbul Yeni Havaalanından Şanlıurfa Gap Havaalananı inen Sultan Dikeç, Eyyübiye ilçesinde bulunan ailesine kavuştu. 13 kardeşi olan Sultan Dikeç, Babası Mustafa, Annesi Serap, Avukat Abisi Salih Dikeç ve diğer kardeşleri ve akrabaları tarafından gözyaşları içinde karşılandı.

Sultan Dikeç, "Gerçekten çok farklı savaş hiçbir şekilde hiçbir dilde hiçbir kavramda eşi benzeri karşılığı olmayan bir şey insanların hayatından gerçekten çok derin yaralar açtı. Oradaki anne-babaları evlatlarından ayırdı. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz vardı, Bizim hayallerimiz ve hedeflerimize oradaki enkazların altında kaldı. Yani söyleyecek bir şeyim yok, sadece Allah orada kalanlara yardım etsin. Biz çok şanslıyız. Buraya kadar biz kendi imkanlarımızla geldik. Biz yaklaşık 4 gündür falan yoldayız. 15-20 tane otobüs vardı. Ukrayna'dan Romanya sınırı üzerinden otobüslerle Türkiye'ye geldik. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Sultan Dikeç'in Abisi Av. Salih Dikeç, "Kaç zamandır bugünü bekliyoruz. Kardeşim çok şükür bugün geldi, sağ salim yanımızda. İnşallah bu acıyı kimse yaşamaz mutluluktan ne diyeceğimi bilemiyorum. Kardeşimin gelmesinde kimin emeği geçmişse çok teşekkür ediyorum. Bu savaşı da kınıyoruz" dedi.