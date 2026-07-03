Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tekirdağ’da esnafla buluştu

Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uraloğlu, Tekirdağ'ın ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunan esnaflara çalışmalarında kolaylıklar diledi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini yerinde dinleyen Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Tekirdağ esnafımızı ziyaret ederek emeğiyle şehrimize değer katan kıymetli hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Rabbim emeklerini bereketlendirsin, hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun Tekirdağ programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunarak kentte yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.