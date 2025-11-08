Ülker Oneo'dan içerik üreticilerine mobil stüdyo: "İlhan veren bir buluşma noktası olacak"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oneo Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, Oneo'nun marka yüzü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile sosyal medya içerik üreticileri Kartal Gökberk ve Ceren Yaldız katıldı.

Bu hafta sonu boyunca Emaar AVM'de içerik üreticilerini ağırlayacak Oneo Ferah Stüdyo, yıl boyunca üniversiteler başta olmak üzere farklı lokasyonlarda konumlanarak, içerik üretmek isteyenlere ilham verecek.

Her durakta çekilen içerikler arasından seçilecek üç içeriğin sahibi, Kartal Gökberk ile içerik çekme şansı yakalayacak. Söz konusu içerikler, Oneo'nun sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

Stüdyonun Türkiye genelindeki yolculuğunu tamamlamasının ardından en çok beğeni alan içerik sahibi bir kişi ise Oneo'nun dijital reklam filminde Eser Yenenler ile yer alacak.

Organizasyonun gelecek durakları ve etkinlik takvimiyle ilgili güncel bilgiler, stüdyonun internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacak.

"ALIŞKANLIĞI, GÜÇLÜ BİR MARKA DUYGUSUNA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oneo Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz, sakız sektörünün güçlü oyuncularından Oneo'nun, "ferahlığını" bu kez Türkiye'de öncü bir projeyle buluşturduğunu belirtti.

Akyüz, "Oneo markamız için 'Yemek Sonrası Ferahlık' temasını iletişimimizin merkezine yerleştirirken, tüketicilerin günlük yaşamındaki bir alışkanlığı, güçlü bir marka duygusuna dönüştürdük. Bunun için dijital dünyada yürüttüğümüz enerjik ve eğlenceli kampanyalarla bu bakışımızı daha da güçlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar sosyal medyada gençlerle kurdukları yakın ilişkinin, markanın enerjisini, mizah anlayışını ve samimiyetini doğrudan yansıttığını vurgulayan Akyüz, "Şimdi de bu konumlandırmamızı bambaşka bir boyuta taşıyan yeni projemizle, ferahlık hissini bu kez içerik üretmek isteyenler için ilham ve yaratıcılıkla birleştirerek Oneo Ferah Stüdyo'yu hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Projeyi dijital dünyada ilham veren bir deneyime dönüştüreceklerini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Ferahlığı içeriklerine taşıyıp yaratıcılığını göstermek isteyen herkesi Oneo Ferah Stüdyo'da içerik üretmeye davet ediyoruz. İçerik üretimi için gerekli tüm donanıma sahip bu stüdyo, içerik üreticilerinin yaratıcılığını teşvik ederek ilham veren bir buluşma noktası olacak."

Eser Yenenler de Oneo'nun marka yüzü olarak bu yaratıcı ve ilham verici bir projede yer almaktan keyif duyduğunu aktardı.

Oneo'nun mobil içerik üretim stüdyosu projesiyle ferahlığını içerik üreticileriyle buluşturduğunu vurgulayan Yenenler, "Ferah Stüdyo, üretmek isteyen herkes için fikirlerin, yaratıcılıkla buluştuğu ilham verici bir alan sunuyor. Hep birlikte çok keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Özellikle, en yaratıcı videonun sahibini tanımak ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.