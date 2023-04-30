Ülkü Yolu Körfez trafiğini rahatlatacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit İlçesi'nin; Zeytinli, Altınkum ve Akçay Mahallelerini birbirine bağlayan Ülkü Yolu'nda hazır olan zeminlerde sıcak asfalt serimine başladı. Bir yandan Ülkü Yolu'nun yanındaki derede taş tahkimat ve dolgu işlemlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yolu bir an önce bitirip yaz ayında Körfez Bölgesi'nde pik yapan araç trafiğini rahatlamayı amaçlıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tesisler Dairesi Başkanı Muhammed Vurmaz ile birlikte; içerisinde bisiklet yolu, kaldırım ve aydınlatma direklerinin bulunacağı 4 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Ülkü Yolu'nda incelemelerde bulundu.Kış nüfusu 200 bin, yaz nüfusu ise 1,5 milyona ulaşan Edremit bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ülkü Yolu'nda kendi iş gücü ve öz kaynakları ile yol yapım çalışmalarına başladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolu yaz sezonuna kadar tamamlayıp trafiğe açacakları söyledi.Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na inşa edilen Cam Seyir Terası Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Kazdağları'nın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen Cam Seyir Terası, 3 günlük bayram tatilinde bol oksijeni ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terası; bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılmasına katkı sağlıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik engebeli toprak yolun yüzde 75'ine kilit parke taşı döşedi. 6 metre genişlikteki bu yol sayesinde yerli ve yabancı turistler cam seyir terasına özel araçları ile daha kolay ulaşabilecek. Yolun diğer yarısında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaz sezonuna kadar çalışmaları tamamlayacak.Cam Seyir Terasında vakit geçirmenin oldukça keyifli olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Şahinderesi Kanyonu'na böyle güzel bir alanın kazandırılmasında büyük emeği olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Burada çocuklarımızla güzel bir vakit geçiriyoruz. Hem doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraflıyoruz hem de manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Balıkesir'e yolu düşen herkesin buraya uğramasını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundular.