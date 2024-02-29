Ultra işlenmiş gıdalar sigara kadar zararlı

şlenmiş gıdaların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere merkezli tıp dergisi British Medical Journal'da (BMJ) yayınlanan bir araştırma kapsamında 10 milyon kişinin verileri incelendi. Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi uzmanlarının öncülük ettiği araştırmanın sonuçlarına göre, ultra işlenmiş gıdalar vücudun neredeyse her bölümüne olumsuz bir etki yapıyor. Uzmanların sigara ile bir tuttuğu bu gıdaları tüketmek, kanser, obezite, uyku sorunu, akciğer sorunu, diyabet, ruh sağlığı, felç, kalp hastalıkları ve erken ölüm gibi 32 farklı hastalığın ortaya çıkma riskine direkt olarak etki yapıyor. Aşırı oranda tuz, şeker ve kimyasallar barındırdıkları bilinen ultra işlenmiş gıdalar arasında hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, sosisli sandviçler, gazlı içecekler gibi yiyecekler yer alıyor.