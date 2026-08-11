ultrAslan liderinin evinden servet çıktı 65 milyon lira

Gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan ve 8.5 saat süren aramada bir servet çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunda Sebahattin Şirin adıyla tanınan Muzaffer Şirin'in evinde pazar günü yapılan arama saat 14.30'da başlayıp 23.00'e kadar sürdü.

Aramada 841 bin 895 euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini, 795 bin 825 Türk Lirası, yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 mm ve 1 adet 6,35 mm fişek, 2 adet 6,35 mm boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirildi. Ele geçirilen deliller ile dijital materyallerin inceleme işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.