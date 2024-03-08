Ulubey buluşması şölene dönüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden toplantılarına mitinglerine ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Programda konuşan Başkan Güler, son 5 yıllık dönemde Ulubey ilçesine yapılan yatırımları tek tek anlatarak, "Gelecek dönem 41 mahallesiyle Ulubey'in yüzyılı olacaktır" dedi.

BU YENİ DÖNEM ULUBEY'İN YÜZYILI OLACAK

Başkan Güler, "Seçimler demokrasinin şölenleridir. Sizlerin gösterdiği teveccüh beni çok mutlu etti. Ordu'muza, Ulubey'imize 5 yıl hizmet ettik. 2 bin 200 km yol, 1800 km su hattı yaptık. Yolu, suyu yapmak kolay. Kendi iş makinalarımızla, taş ocağı, asfalt plentlerimiz ile bu işleri yaptık. Ulubey'de 41 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin hepsini düze çıkartacağız ve çok daha güzel bir hayat yaşayacaksınız. Belediyecilik bizim işimiz. Bu yeni dönem Ulubey'in yüzyılı olacak. Buna gönülden inanın. Elimizdeki imkanlarla daha güzel bir Ulubey yapacağız. Yeterli gücümüz ve kaynağımız var. Kısacası Ulubey'de İsa bey ne söz veriyorsa altına imzamı atacağım. Allah yardımcımız olsun" dedi.