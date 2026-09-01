Uludağ’da feci olay: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti!

Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.'ya ulaşıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.'nın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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