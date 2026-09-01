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Giriş Tarihi: 1.09.2026 22:13

Uludağ’da feci olay: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti!

Bursa'nın Kestel ilçesinde, meydana gelen feci olayda, Küreklidere Şelalesi kenarında dolaştığı sırada ayağı kayan 49 yaşındaki kadın, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Uludağ’da feci olay: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti!
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Olay, Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Küreklidere Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki N.A., şelale kenarında dolaştığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.'ya ulaşıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.'nın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ULUDAĞ #AFAD

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Uludağ’da feci olay: 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti!
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