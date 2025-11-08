Haberler Yaşam Haberleri Uludağ'da kaybolan 4 genç için çalışma başlatıldı
Uludağ'da kaybolan 4 genç için çalışma başlatıldı

Bursa Uludağ'da yapılan ihbar neticesinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

DHA
İlk belirlemelere göre olay saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

