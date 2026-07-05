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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Uludağ’ın zirvesinde muhteşem güzellik

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ’ın zirvesinde muhteşem güzellik
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Türkiye'nin en ünlü ve en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, kışın milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladıktan sonra, yazın gelmesiyle sakinliğe büründü. Uludağ'ın zirvesinde yer alan ve doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen 7 göller bölgesinde ise değişen mevsimle birlikte Antarktika'yı aratmayan doğal bir güzellik ortaya çıktı. Kışın donan göllerin çözülmeye başlamasıyla birlikte göllerin su seviyeleri de artmaya başladı. Eriyen buz kalıplarının arasında çığ akıntısının meydana getirdiği değişimleri kayıt altına alan dağcı İsmet Şentürk, "Geride kalan sezon, son 62 yılın en yağışlı kış mevsimi olarak tarihe geçti. Bu nedenle göllerde bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde doluluk yaşanıyor. Eriyen karlar gölleri doldurmaya devam ediyor. Uludağ bize her zaman farklı sürprizler yapıyor. Yıllarca gezsek bile bitmeyecek bir doğal güzelliğe ve çok zengin bir iklimsel çeşitliliğe sahip" dedi.

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#TÜRKİYE #ULUDAĞ

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Uludağ’ın zirvesinde muhteşem güzellik
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