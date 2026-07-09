Ulusal marketin ana dağıtım deposunda büyük yangın

Yangın, saat 02.45 sıralarında Batman merkeze bağlı Kösetarla Köyü karşısında, Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde bulunan ulusal bir market zincirinin ana dağıtım deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoları ve park halindeki araçları etkisi altına aldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

VALİ CANALP ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Batman Valisi Ekrem Canalp de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Canalp, ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmesi yönünde talimat verdi.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Saat 05.00 sıralarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. İlk belirlemelere göre yangında 17 depo, kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması ise teselli oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumlar tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Hasarın boyutunun yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak.