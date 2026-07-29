Uluslararası foreks çetesine 56 gözaltı

İstanbul
'da, farklı ülke vatandaşlarını yatırım ve foreks vaadiyle dolandırdığı belirlenen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 56'ya yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Şişli'deki bir AVM rezidansında Vend Teknoloji adıyla faaliyet gösteren şirketin, görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği, ancak özellikle Japonya
ve Güney Kore
vatandaşlarını hedef alarak uluslararası dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı. Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişinin gerçekleştiği ve suç gelirlerinin yurtiçinde aklandığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda rezidansa düzenlenen operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 3'ü Azerbaycan, biri Kırgızistan, biri Özbekistan, biri Güney Kore, biri de Japonya vatandaşı olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.