Uluslararası Güvercin Festivali’ne 7 ülkeden 2 bin kuş katıldı

1. Uluslararası Şanlıurfa Güvercin Güzellik Yarışması Şanlıurfa Fuar Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Katar ve Türkiye'nin çeşitli illerinden olmak üzere, binlerce kişi katıldı. Organizasyonda Aynalı, Şam, Fıtılı, Mervendi, zırhlı şarabı, zırhlı cins gibi 23 cins güvercin ırkı yarıştı.

Kuş Festivali'nde konuşan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "Birincisini yaptığımız uluslararası güvercin güzellik yarışmasının ülkemize ve Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Katar ve 81 ilimizden katılımlar oldu. Güvercinler bizim ailemizin bir parçası, Hayatımızın bir parçası. Eski Urfa evlerimizde kuş takası vardı. Bunların her biri bir sanat eseridir ve insanlarımız ikindiden sonra yüzlerini göklere çevirir, kuşları sayesinde birbirleriyle iletişim kurarlardı. Kuş görmek için bir Urfa evimize gidip ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bizim geçmişte kuş sevgimiz o kadar büyüktür ki, sokaktan geçerken eğer biraz ötemizde bir kuş varsa uçup bizden kaçmazdı. Böyle güzel bir sevgi öyle bir ile güzel bir resim kurmuştum. Kalbindeki güzelliği ortaya çıkarmak istiyorsan eğer ben bir terapiste gitmeyeyim beynimi dinlendireyim, iyi olayım diyorsan ben bir sevgi ile beraber yaşamak istiyorum diyorsan bir sanat eserini yakından görmek istiyorsan işte karşınızda bu güvercinler var." diye konuştu.

Yarışmaya fiyatı 100-150 bin lira arasında olan Ayneli siyah kuş ile Ürdün'den katılan Abu Hamza, "Kuşlara çok büyük bir merakının olduğunu ve elinde çok kıymetli kuşların olduğunu belirtti.

Güvercin besleyen Şanlıurfalı İbrahim Kaçak'ın festivale getirdiği zırhlı cins güvercinin fiyatı 100 bin lira ile büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa Kuşçular Dernek Başkanı Abut Demirkan, "Yurt içinden ve yurt dışından Festivalimize katılım gösteren herkese teşekkür ederim." dedi.