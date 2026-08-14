Uluslararası öğrencilere ‘Göç Danışma Aracı’ kolaylığı!

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ikamet işlemlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdi. Düzensiz göçle mücadelede kullanılan mobil göç araçlarının bir bölümü, üniversitelerde "Göç Danışma Aracı" olarak hizmet vermeye başladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Göç İdaresi Müdürü Muhammet Selami Yazıcı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar katıldı.

42 ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

Üniversite kampüslerine veya rektörlüklerin belirleyeceği noktalara konuşlandırılacak araçlarda öğrencilerin adres tescili ve parmak izi işlemleri yapılabilecek. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Karabük ve Kütahya olmak üzere 10 ildeki üniversitelerde hizmet verecek Göç Danışma Araçları, toplam 42 araçla faaliyet gösterecek. Yıl sonuna kadar 40 ilde 75 araca ulaşılması hedefleniyor.

PARMAK İZİ VE ADRES TESCİLİ YAPILACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadelede aktif olarak kullanılan 375 mobil göç aracının 42'sinin uluslararası öğrencilerin işlemleri için tahsis edileceğini söyledi. Üniversitelerin kayıt dönemini dikkate alarak uygulamayı başlattıklarını ifade eden Cangir, "Mobil göç araçlarımızın bir kısmını danışma aracı haline getirdik. Bunları üniversite kampüslerimizde veya rektörlerimizin uygun gördüğü yakın noktalarda yerleştirdik. Daha önce öğrencilerimiz işlemlerinin büyük bölümünü üniversitelerde yapabiliyor ancak parmak izi ve adres tescili için İl Göç İdaresi müdürlüklerine gitmek zorunda kalıyordu. Artık bu işlemler de araçlarımızda yapılacak" dedi.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Yeni sistemin hem öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracağını hem de Göç İdaresi müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını kaydeden Cangir, "Böylelikle uluslararası öğrencilerimizin göç müdürlüklerimize gelmelerine gerek kalmayacak. Hem öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmış hem de müdürlüklerimizin iş yoğunluğunu azaltmış olacağız. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği 1 milyon uluslararası öğrenci sayısına ulaşmak. Biz de Göç İdaresi Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da uluslararası öğrencileri diğer öğrencilerden ayırmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Uluslararası öğrencilerimizin sayısını artırmak çok önemli. Uluslararası öğrencilerimizi bize emanet edilmiş diğer öğrencilerden ayırt etmiyoruz. İşlerini ne kadar kolaylaştırabilirsek bunun o kadar makbul olduğunu düşünüyoruz. Bu araçların bu hizmeti sunacak olmasından ziyadesiyle memnunuz."