Uluslararası onkoloji günlerinden çarpıcı sonuç: Beslenme kanser gelişiminde yüzde 35 etkili

İstanbul Galata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilşat Baş, beslenme alışkanlıklarının kanser gelişiminde yüzde 35 oranında etkili olduğunun bilimsel çalışmalarda gösterildiğini açıkladı. Muş'ta düzenlenen Uluslararası Onkoloji Günleri'nde konuşan Baş, "Bu tüm kanserler için geçerli. Akciğer, mide ve yemek borusu kanserleri gelişiminde ise çok daha fazla etkili olduğunu biliyoruz. Beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi kanserden koruyor. İşlenmiş et ürünlerinin kullanılmaması, şeker ve özellikle şekerli içeceklerin oldukça sınırlandırılması, lifli besin, sebze-meyve tüketiminin artırılması, kırmızı eti azaltıp beyaz et, özellikle balık yemeyi artırmak, fiziksel olarak aktif olmak, annelerin bebeklerini emzirmesi temel önerilerimiz arasında.

Örneğin Akdeniz diyeti tümör oluşumunu önlemede, tedavisinde güçlü role sahip. Tüm kanser hastalarının zayıflayacağı düşünülüyor. Oysaki bütün kanser hastaları zayıflamıyor. Meme kanseri hastaları kilo alıyor. Haftalık 350-500 gram arasında kırmızı et tüketimini öneriyoruz. Şekeri tamamen sıfırlamıyoruz. Mesela doğum günü oldu veya işte canı küçük bir kek yemek istedi. Burada sıkıntı yok ama insülin direnci varsa veya şeker hastasıysa veya çok yüklü kortizon kullanımı söz konusu ise o zaman şekeri tamamen sınırlıyoruz" bilgilerini verdi.