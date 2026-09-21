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Giriş Tarihi: 21.09.2026 14:39

Umay bebek annesinin yokluğuna dayanamadı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan 3 aylık bebek Umay Kocakurt, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Umay bebek annesinin yokluğuna dayanamadı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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16 Eylül 2026 tarihinde Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetmiş, 3 aylık bebeği Umay Kocakurt ağır yaralanmıştı.

ANNESİNİN YOKLUĞUNA 5 GÜN DAYANABİLDİ

Ağır yaralanan 3 aylık Umay Kocakurt ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Umay bebek, hastanede sürdürülen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Umay bebeğin cenazesi memleketi Karabük'e gönderilecek.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Annesinin ardından hayatını kaybeden bebeğin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN

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Umay bebek annesinin yokluğuna dayanamadı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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