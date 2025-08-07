Haberler Yaşam Haberleri Ümit Aktan kimdir, öldü mü? Ümit Aktan'ın hastalığı neydi, neden öldü?
Eski futbolcu ve deneyimli spor spikeri Ümit Aktan vefat etti. Galatasaray altyapısında futbol kariyerine başlayan Aktan, sporun farklı alanlarında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirmişti. Aktan’ın kaybı, spor dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Peki, Ümit Aktan kimdir, öldü mü? Ümit Aktan'ın hastalığı neydi, neden öldü? İşte detaylar.

Saha içinde futbolcu, mikrofon başında ise spiker olarak tanınan Ümit Aktan, hayata veda etti. Galatasaray altyapısından yetişen ve spor dünyasında sevilen bir isim olan Aktan'ın vefatı, sevenlerinde derin bir üzüntü bıraktı. Peki, Ümit Aktan kimdir, öldü mü? Ümit Aktan'ın hastalığı neydi, neden öldü? İşte detaylar.

Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan, hayata gözlerini yumdu. Galatasaray Kulübü, Ümit Aktan ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın taziye mesajı şu şekilde oldu:

Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci, yazar, program sunucusu.

1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.

