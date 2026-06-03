Ümit Özdağ’ın Başdanışmanının “Biyolojik Saldırı” iddiası yalanlandı

Sümeyra Uçar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Haziran 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yönelik "şüpheli bir biyolojik saldırı" gerçekleştiğini iddia etti. Paylaşımda; vücudunda derin doku kayıpları olan, acı eşiği anormal derecede yüksek bir şahsın tim komutanını ısırarak yaraladığı ve şahsın "kuduz benzeri ancak çok daha agresif bulaşıcı bir merkezi sinir sistemi virüsü taşıdığı" gibi korku uyandırıcı ifadelere yer verildi. Bölgede karantina ve filyasyon çalışmalarının başladığı iddia edilen bu paylaşım, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik ve sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada hızla yayılarak infiale yol açtı. Söz konusu iddiaların resmî kaynaklarca doğrulanmaması ve kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından Uçar, paylaşımını kaldırarak bir özür metni yayınladı.

KAYMAKAMLIK YALANLADI

Öte yandan sosyal medyada infiale yol açan iddiaların ardından Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Kaymakamlık, iddia edilen olayların tamamen hayal ürünü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya platformları üzerinden, 01.06.2026 tarihinde Beytüşşebap ilçesi dağlık alanında, önleyici kolluk devriyesi sırasında sözde bir 'KBRN / Şüpheli Biyolojik Saldırı' olayının meydana geldiğine ilişkin içerikler paylaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde; paylaşımda belirtilen olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediği, konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı, KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Paylaşımda yer alan; devriye personeline saldırı, personelin ısırılarak yaralanması, şüpheli biyolojik ajan enfeksiyonu, karantina uygulaması ve KBRN ekiplerinin sevki gibi hususların tamamı asılsız ve gerçek dışıdır."