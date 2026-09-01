Ümit Sanlav: “Çocukların dijital güvenliği platformların inisiyatifine bırakılamaz”

"DİJİTAL PLATFORMLAR HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Meta'nın uygulamalarının Türkiye'de de hukuki yaptırıma konu olduğunu hatırlatan Sanlav, TİHEK'in 24 Haziran 2026 tarihli kararına dikkat çekti.

Sunucu ve aktivist İkbal Gürpınar'ın Filistin'e destek veren paylaşımlarının kaldırılması, canlı yayın özelliğinin kısıtlanması ve hesabının erişiminin düşürülmesi üzerine yaptığı başvuruyu inceleyen TİHEK, Meta'nın ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek şirkete 256 bin 357 lira idari para cezası verdi.

Sanlav, karara ilişkin şunları kaydetti: "Konunun güvenlik ve sosyolojik handikaplarını bir kenara bırakıp, sadece bu iki davanın somut çıktılarına baksak bile; ABD'de çocukları platformlarda daha uzun süre tutmakla suçlanan, Türkiye'de ise Filistin'e destek veren içerikleri kısıtladığı gerekçesiyle yaptırıma uğrayan bir dijital güçle karşı karşıyayız. Bir tarafta çocuk güvenliği, diğer tarafta ifade özgürlüğü ve algoritmik ayrımcılık bulunuyor. Her iki gelişme de dijital platformların denetimsiz bir otorite gibi hareket edemeyeceğini gösteriyor."

Sosyal medya şirketlerinin hangi içeriğin görünür olacağına tek taraflı biçimde karar veremeyeceğini vurgulayan Sanlav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın güvenliği şirketlerin iyi niyetine, ifade özgürlüğü ise açıklanmayan algoritmaların insafına bırakılamaz. Küresel teknoloji şirketleri faaliyet gösterdikleri ülkelerin hukukuna uymak, kullanıcı haklarını korumak ve çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturmak zorundadır. Artık yalnızca kullanıcıların ne paylaştığını değil, platformların kullanıcılara neyi, neden ve ne kadar süreyle gösterdiğini de denetlemeliyiz."