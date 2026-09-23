SON DAKİKA... Ümitcan Şirin kız meselesi yüzünden öldürülmüştü! Katillerinin cezası belli oldu: Meğer iki sevgili cinayeti planlayıp...

"PLANLI HAREKET ETTİLER"

İddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri vurgulandı. Savcılık, Ümitcan Şirin'in öldürülmesinde şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ettiğini belirterek, tüm sanıklar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Mustafa O. hakkında ayrıca 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KATİLLERİN CEZASI BELLİ OLDU

Olaya ilişkin dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y., Mustafa O., ev hapsinde bulunan Samet E.A., Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Tutuklu sanık Gamzenur B. ise duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar, mütalaayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.