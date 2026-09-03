Ümraniye trafiği nefes alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
'nun katılımıyla Ümraniye
'de Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirilirken, Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin de temeli atıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada proje kapsamında taşıt trafiğinin 230 metre uzunluğundaki alt geçide alınacağını belirterek, "Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz; Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi. Ümraniye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Bakanlık tarafından hayata geçirilen raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımını da Bakanlığın üstlendiğini belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör