Ümraniye'de 16 milyonluk soygun: Site otoparkında dev vurgun anı kamerada!

Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:04 Son Güncelleme: 30.04.2026 10:11

İstanbul Ümraniye’de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilden değeri yaklaşık 16 milyon lirayı aşan 2 kilogram altın ve 60 bin Euro parayı çalan 4 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin motosiklet kaskıyla yüzünü gizleyerek girdiği otoparkta hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde 14 Nisan'da M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ile 60 bin Euro para çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde motosiklet kasklı bir şüphelinin, binanın otoparkına girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açtıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

Ümraniye'de park halindeki otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan şüpheli kamerada | Video

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.

YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serenay Korkusuz - Editör
