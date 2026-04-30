Ümraniye'de 16 milyonluk soygun: Site otoparkında dev vurgun anı kamerada!

Ümraniye'de park halindeki otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan şüpheli kamerada | Video

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.