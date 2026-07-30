Ümraniye'de 17 yaşındaki Arda toprağa ikizi cezaevine girdi! Acılı anne anlattı: "Alacak verecek davası değil tuzak!”

' ANNE 15-20 DAKİKAYA GELİYORUZ" YAZMIŞLARDI'

Aktaş "Yasinim 17 yaşında ve ayağında 4 mermi iziyle cezaevinde yaşamaya çalışıyor, psikolojisi iyi değil. Ardam yaralandığı sırada, kurşun sıkıldığı sırada kimse yardım etmemiş, kardeşini sırtında sürükleyerek götürmüş. İnsanlık ölmüş. Gözünü kapatırken kardeşi helallik istemiş ve Yasinim Arda'yı öpmüş. Hani haberlere çıktı ya, 'Alacak verecek davası' diye, alacak verecek davası yok. Çocuklarım sadece oraya sürüklenmiş. 14 Haziran'da mezuniyetteydik; kız kardeşleri liseden üniversiteye geçiş için mezun oluyordu ve çocuklarım da yanıma gelecekti. Benim bildiğim kadarıyla yurtdışı numaralı birisi arıyor, Arda'yı tehdit ediyor ve onu oraya sürüklüyor. Yasin de tamamen Arda'nın yanında bulunmak için, 'Nereye gidiyor, ne yapıyor, kimin yanına gidiyor' diyerek peşinden gidiyor. Bir tuzağa düşürülüyorlar; ki çocuklar benim yanıma geleceklerdi, buna dair WhatsApp mesajı da var, 'Anne 15-20 dakikaya geliyoruz' yazmışlardı. Biz eğlenmeye, mezuniyet kutlama yemeğine gidecektik, Üsküdar Sahil'e gidip gezecektik, planımız buydu. Ben akşama çocuğumun cenazesini aldım" ifadelerini kullandı.

'ADALET İSTİYORUM'

Aktaş, "Ben Yasin için adalet istiyorum. Ardam için adalet istiyorum." diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör