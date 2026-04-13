Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku! Çifti zorla araçtan indirdi: Çaldığı araçla başka hırsızlık yapacakken yakalandı
Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:17 Son Güncelleme: 13.04.2026 11:31

İstanbul Ümraniye’de kız arkadaşı ile araç içerisinde sohbet eden 27 yaşındaki H.H. dehşet dolu anlar yaşadı. Araca doğru yaklaşan biri cama silahın kabzası ile vurdu. Yüzü maskeli gaspçı, çifti araç içinden zorla indirip arabayı gasp etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Gasp edilen aracı sahte plaka takılı şekilde buldu. Gözaltına alınan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenile İ.Ç. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken aracı başka bir hırsızlık olayında kullanmak için gasp ettiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde 5 Nisan gecesi saat 01:10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 27 yaşındaki H.Y. ile kız arkadaşı park halindeki araçlarının içinde oturup sohbet ediyorlardı. O sırada aracın şoför tarafından yüzü maskeli, kafası şapkalı elinde eldiven ve silah olan biri geldi. Silahın kabzası ile aracın camına vurup içeridekilere inin dedi. Neye uğradığını bilemeyen çift korkuyla araçtan indi. Gaspçı araca binip hızla Şile yolu istikametine doğru kaçtı.

"KİMSEYLE HUSUMETİM YOK"

Kız arkadaşıyla sokak ortasında kala kalan genç hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekiplere; "aracının içinde oturdukları esnada maskeli bir erkek şahsın cama vurduğunu, silah göstererek kendilerini araçtan indirdiğini, daha sonra araca binerek Şile Oto Yoluna doğru kaçtığını, şahsı tanımadığını, şüphelendiği veya husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi.



SAHTE PLAKA İLE YAKALANDI

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Çevredeki tüm kameralar incelendi. Görüş açıları kısıtlı olan kameralardan elde edilen bilgiler ışığında araç Ümraniye'de bir adreste tespit edildi. Sahte plaka takılı aracın olduğu güzergahta çalışma yapan Gasp Büro ekipleri şüpheli İ.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ümraniye'de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku kamerada! Çaldığı araçla yakalandı | Video

ARAÇTA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapınca Glock marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında fişek ile şahsın olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet siyah cerrahi maske ele geçirildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin gasp anı saniye saniye kaydedildi.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden galericilik yaptığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli İsmail Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

