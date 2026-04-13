Ümraniye’de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku! Çifti zorla araçtan indirdi: Çaldığı araçla başka hırsızlık yapacakken yakalandı

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde 5 Nisan gecesi saat 01:10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 27 yaşındaki H.Y. ile kız arkadaşı park halindeki araçlarının içinde oturup sohbet ediyorlardı. O sırada aracın şoför tarafından yüzü maskeli, kafası şapkalı elinde eldiven ve silah olan biri geldi. Silahın kabzası ile aracın camına vurup içeridekilere inin dedi. Neye uğradığını bilemeyen çift korkuyla araçtan indi. Gaspçı araca binip hızla Şile yolu istikametine doğru kaçtı.