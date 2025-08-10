Ümraniye’de asfalt isyanı

İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar hemen yanı başlarımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan asfalt fabrikasından yayılan toz, mazot, gürültü ve zift kokusu nedeniyle bölgede yaşayamadıklarını ve belediye yetkililerinin önlem almasını ve çözüm bulmasını istedi. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleri, yanı başlarımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan asfalt fabrikası nedeniyle büyük sorun yaşıyor. Asfalt fabrikasından yayılan toz, mazot ve zift kokusu ve gürültü nedeniyle yazın pencere açamayan vatandaşlar, yayılan toz sebebiyle de nefes alamaz hale geldi. Bir araya gelen vatandaşlar yaşananlara tepki göstererek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlara tepki gösteren mahalle sakini Tuncay Erdal, "Bu asfalt fabrikasının tozundan, kokusundan, çevreye vermiş olduğu zarardan dolayı şikayetçiyiz. Burada çocuklarımızın çoğu astım hastası. Burası biz çıkmaz sokak olduğu için çocuklar çıkıp sokakta oynuyorlar ama gündüz oynayamıyorlar. Akşamları fabrika faaliyeti bitirdiği zaman oynuyorlar. Biz burada yazın kesinlikle cam açamıyoruz. Kadınlarımız da bu durumdan dolayı çok şikayetçi. Yani ne çamaşır asılabiliyor ne cam açılabiliyor. Hiçbir şekilde nefes alamıyoruz burada. Defalarca şikayet ettik. Ama şikayetimizi hiçbir şekilde kimse gelip yerinde gözlemleyip cevap vermedi bize. Bunun bir an evvel bir çözüme ulaşmasını istiyoruz. Çünkü nefes alamıyoruz. Büyükşehir belediyesine ait asfalt fabrikası defalarca CİMER'e şikayet ettik. Oraya dikildik, yolu kapattık polis çağırdık yolu kapattık ama yine de bir cevap alamadık. Hiçbir şey yapılmadı. Burada araçları yıkıyoruz ertesi gün geliyoruz bakıyoruz yine toz halinde" dedi.

"İNSANLAR ZEHİRLENİYOR"

Asfalt fabrikası nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade eden mahalle sakini Ümit Açıcı, "burada çocuklarımızla komşularımızla uzun yıllardır yaşamaktayız. Ama bu fabrikayla alakalı hiçbir yetkili bir çözüm üretemedi. Burada soluduğumuz toz pis koku hepimizi rahatsız etmekte. Camlarımızı katiyen bu sıcaklarda dahi açamıyoruz. Kışın görseniz yağmurla birlikte damla damla toz yağıyor. Çok rahatsızız. Çocuklarımız nefes alamıyor. Biz gündüz işteyiz ama çocuklarımız burada bu sokaklarda oynamak istiyorlar. Burada yetiştirdiğimiz ağaçlardaki meyveleri toplamak istiyoruz. Kullanamıyoruz. Ne evimizi kullanabiliyoruz, ne bahçelerimizi kullanabiliyoruz. Yani sağlık açısından çok riskli bir yer burası ama. maalesef hiçbir yetkili bugüne kadar sesimizi duymadı. Buna bir çözüm bulmadı. Biz devlet büyüklerimizden, yetkililerden rica ediyoruz. Bu sorunumuza kulak versinler. Bunlar hepimizin çocukları. 30 yıldır bu fabrika faaliyette. Kim gelirse gelsin, kim işletirse işletsin, buradaki insanlar zehirlenmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İnsanların evlerinde rahat yaşayamadığını belirten mahalle sakini Ayten Bak, "biz 30 seneye yakındır buradayız. İnsan evinde rahat yaşayamaz mı? Ama biz yaşayamıyoruz. Çünkü toz, gecesi gündüzü, dumanı, kokusu, çamaşır asamıyoruz, bahçemize çıkamıyoruz. Meyvelerimiz kullanamıyoruz. Gürültüsünden rahatsızız. Biz yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz bilmiyoruz. Elimizden geldikçe gidiyoruz. Biz sorunlarımızı, şikayetlerimizi anlatıyoruz. Ama zararı yokmuş diyorlar. Nasıl bir zararı yok? Bize yardımcı olsunlar. Ne gerekiyorsa onu yapsınlar. Bizim de çocuklarımız var. Biz de insanız. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanın en doğal hakkı evinde yaşaması değil mi? Ama biz yazın hapishane gibi sıcaktan cam açamıyoruz. Çamaşır asamıyoruz. Kapıya çıkıp rahatça yürüyemiyoruz ve bizim psikolojilerimiz de bozuldu. Kaçıncı yüzyıldayız? Biz insan olduğumuz için bizi de bir dinlesinler, duysunlar. Hiçbir zararı yokmuş, toz, koku, duman insanları etkilemez mi? Çocukları etkilemez mi? Bir çözüm bulsunlar. Biz de rahatça yaşayalım. En doğal hakkımız." Diye konuştu.