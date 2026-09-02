Ümraniye’de feci kaza! 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.