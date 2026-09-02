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Giriş Tarihi: 2.09.2026 08:51

Ümraniye'de feci kaza! 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ümraniye Şile Otoyolu'nda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Ümraniye’de feci kaza! 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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Ümraniye'de saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle yolda Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜMRANİYE #ÇEKMEKÖY

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Ümraniye'de feci kaza! 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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