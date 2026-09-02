Ümraniye’de feci kaza! 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI BELİRLENDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yolda Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.