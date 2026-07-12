Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 12.07.2026 08:41

Ümraniye'de feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla çarpışıp karşı şeride savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı; itfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralılardan 1'inin durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Ümraniye’de feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonuyla, 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANDA DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜMRANİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA