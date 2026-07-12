Ümraniye’de feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANDA DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.