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Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:46

Ümraniye’de feci kaza! Servis minibüsüyle İBB aracı çarpıştı: Yaralılar var!

Ümraniye’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Servis minibüsüyle İBB’ye ait atık kamyonu çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ümraniye’de feci kaza! Servis minibüsüyle İBB aracı çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D.'nin kullandığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB'ye ait atık kamyonuyla çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÜMRANİYE #İBB #KAZA

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Ümraniye’de feci kaza! Servis minibüsüyle İBB aracı çarpıştı: Yaralılar var!
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