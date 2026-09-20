Ümraniye’de feci kaza! Servis minibüsüyle İBB aracı çarpıştı: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.