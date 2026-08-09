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Giriş Tarihi: 9.08.2026 05:36

Ümraniye'de gece yarısı feci kaza: 4'ü ağır, 6 yaralı

Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İHA
Ümraniye’de gece yarısı feci kaza: 4’ü ağır, 6 yaralı
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Şile otoyolu yan yol Parseller mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 BHU 957 plakalı hafif ticari araç ile 34 PHU 766 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Oğuzhan Alper, Sezgin ve Gökhan Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ümraniye'de gece yarısı feci kaza: 4'ü ağır, 6 yaralı
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