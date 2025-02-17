Ümraniye’de Karadeniz rüzgarı

Ümraniye'de düzenlenen 10. Hamsi ve Kültür Festivali'nde 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile vatandaşlar katıldı.Yöneticilerin vatandaşlara hamsi ikram ettiği festivalde, mehteran ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Karadeniz rüzgarının estiği festivalde Bakan Memişoğlu, vatandaşlarla horon oynadı. Festivalde ekmek arası hamsinin yanı sıra Rize'ye özgü yöresel lezzetler de ikram edildi.